Курильск, Сахалинская область, 27 октября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Колебания земной поверхности магнитудой 4,3 единицы зафиксированы к востоку от южных Курильских островов, сообщает Геологическая служба США.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Землетрясение произошло в 10:36 по местному времени в 134 км от Курильска и в 124 км от острова Итуруп. Его очаг залегал на глубине 44 км.

Напомним, ранее в районе Курильских островов землетрясение фиксировалось 13 октября.