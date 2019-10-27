Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у южных Курил
Курильск, Сахалинская область, 27 октября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Колебания земной поверхности магнитудой 4,3 единицы зафиксированы к востоку от южных Курильских островов, сообщает Геологическая служба США.
Иван Шилов ИА REGNUM
Курильские острова
Землетрясение произошло в 10:36 по местному времени в 134 км от Курильска и в 124 км от острова Итуруп. Его очаг залегал на глубине 44 км.
Напомним, ранее в районе Курильских островов землетрясение фиксировалось 13 октября.