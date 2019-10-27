Москва, 27 октября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о войне с РФ. По её словам Украина действительно обладает уникальным опытом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бой

Ранее Загороднюк сказал, что НАТО желает видеть Украину в качестве партнёра, так как у неё есть «пятилетний опыт войны с Россией».

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми», — сказала Захарова.

Захарова также добавила, что Украина обладает опытом «самоуничтожения».

Напомним, 25 октября Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес Москвы направить гуманитарную помощь жителям Донбасса пострадавшим от обстрелов.