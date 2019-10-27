Чита, 27 октября, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья. Правила поведения при встрече с опасным хищником опубликовало Минприроды края.

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

В ведомстве предупредили о необходимости быть предельно внимательными во время выхода в лес, особенно при походе вместе с детьми. Передвигаться по лесу следует шумно, громко переговариваясь. В случае обнаружения следов медведя, необходимо срочно покинуть это место.

Если встреча с хищником все-таки произошла, ни в коем случае нельзя бежать — это только возбудит в медведе инстинкт преследования. Нельзя также смотреть в глаза зверю и показывать зубы. Необходимо громко звать на помощь, можно медленно отступать, можно также попытаться отпугнуть хищника громким звуком металлических предметов.

«Поднимите руки вверх, давая понять животному, что вы выше и сильнее его», — рекомендуют специалисты.

Необходимо помнить о том, что медведей могут привлекать пищевые отходы. Необходимо тщательно убирать остатки еды и туши павших домашних животных.

Последнее время все чаще появляются сообщения о гибели людей от лап медведей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, последней жервтой хищника стал 36-лений мужчина, встретивший медведя на Курилах.