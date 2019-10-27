Москва, 27 октября, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

(сс) Marco Verch Красная икра

«Прогнозировать какой-то серьезный рост на икру я бы вообще не стал, потому что его, скорее всего, не будет», — сказал эксперт.

Также аналитическое агентство «Рыбсеть» рекомендует покупать свежую красную икру перед праздником, а не запасаться ею загодя.

Напомним, в начале июня в Московской области правоохранительными органами было изъято более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой.