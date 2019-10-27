Москва, 27 октября, 2019, 04:35 — ИА Регнум. «Двойник» президента Украины Умид Исабаев задал вопрос Владимиру Зеленскому в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Цитата из телепередачи «60 минут. Двойник Зеленского: Я тоже плохо разговариваю на украинском (Эфир от 23.10.2019)». russia.tv Умид Исабаев

«Почему вы на меня похожи?», — спросил Исабаев.

После избрания Зеленского президентом Украины, нередко Исабаева просят дать автограф или сфотографироваться.

Напомним, 23 октября мужчину, удивительно похожего на Зеленского показали на российском телевидении. Умид Исабаев из Узбекистана работает автомаляром.