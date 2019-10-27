Ханой, 27 октября, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Вьетнамская полиция расследует причины смерти российской гражданки, чье тело было обнаружено рыбаками на пляже в провинции Бинь Туан, сообщает VnExpress International.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пляж

Сообщается, что тело 71-летней женщины было обнаружено рыбаками на пляже Хам Тиен в 04:30 25 октября. Не подающую признаков жизни женщину доставили в больницу, однако медики лишь подтвердили факт смерти.

«До сих пор не установлено, умерла ли она от инсульта или утопления», — сообщил представитель местных властей Нго Дунг. По данным правоохранителей, в день смерти женщина прибыла на отдых с друзьями.

Напомним, в сентябре во Вьетнаме утонул российский турист. Мужчина купался в запрещенном для этого месте.