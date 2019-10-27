Вашингтон, 27 октября, 2019, 04:08 — ИА Регнум. О необходимости возвращения Плутону статуса девятой планеты Солнечной системы заявил директор Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Бринденстайн, передает портал Universe Today.

NASA Плутон

«Я здесь, чтобы заявить вам: как директор NASA я считаю, что Плутон должен быть планетой», — заявил глава ведомства на международном астрономическом конгрессе в Вашингтоне. Идея была поддержана аплодисментами зала.

В качестве аргументов, кроме того, что ему нравятся именно девять планет, Бринденстайн напомнил также, что Плутон имеет скрытый океан, спутники и многослойную атмосферу.

Ранее глава NASA неоднократно высказывался о необходимости вернуть Плутон в состав планет.

Напомним, девятая планета Солнечной системы потеряла свой статус в 2006 году в соответствии с решением Международного астрономического союза. Решающим для астрофизиков стал тот факт, что Плутон обладает незначительной массой и не является гравитационной доминантой на своей орбите. Вблизи него были обнаружены другие сходные по массе малые планеты, в том числе имеющие спутники, как например Эрида.