Авиакомпания «Победа» поднимет цены на €5, а не на €25
Москва, 27 октября, 2019, 03:22 — ИА Регнум. С 28 октября «Победа» повысит цены на международные рейсы на €5, а не на €25, как ожидалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Петр Данилов ИА Красная Весна
Пассажиры в самолете
«Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в сообщении говорится о том, что включение цены регистрации во все тарифы уничтожает философию «голого тарифа».
Напомним, с 28 октября по решению Московского городского суда авиакомпания «Победа» включит в тариф цену регистрации в зарубежных аэропортах.