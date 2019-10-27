Багдад, 27 октября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. В Багдаде разместят спецназ для подавления протестующих. Такое распоряжение отдал премьер-министр Адель Абд аль-Махди, сообщает агентство Reuters.

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В соответствии с распоряжением Адель Абд аль-Махди командиру элитной контртеррористической службы надлежит «принять все необходимые меры» для прекращения массовых протестов в столице Ирака.

На настоящий момент известно о 63 погибших в результате массовых протестных акций.

Напомним, 1 октября волна протеста захлестнула Ирак. Среди причин протеста называют безработицу, ухудшение социальной ситуации и рост коррупции.