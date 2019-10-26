Ростов-на-Дону, 27 октября, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Совместные российско-египетские военные учения войск ПВО «Стрела дружбы-2019» стартовали на базе учебного центра в Египте, сообщает 27 октября пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны РФ.

Mil.ru ЗРК «Бук»

В маневрах принимают участие более сотни зенитчиков из Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма, задействована российская техника: зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», в том числе состоящие на вооружении Египта ЗРК «Игла» и зенитные установки «Шилка».

Сообщается, что направленные на укрепление военного сотрудничества России и Египта учения пройдут с 26 октября по 7 ноября.