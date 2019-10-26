Москва, 27 октября, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Многим по фильму «Кавказская пленница» известен забавный автомобиль, напоминающий буханку хлеба. Он там всю дорогу ломался. И трудно представить, что на этом автомобиле совершено первое в мире кругосветное путешествие! За 89 тысяч км он не подвёл в разном климате, преодолев и дороги, и бездорожье. Как это стало возможным? Как на раритет, оформленный в стиле 70-х годов ХХ века реагировали жители 61 страны мира? Почему буханка прошла по России под флагом «Красного Октября»? На эти и другие вопросы ответит автор проекта, путешественник-кругосветчик Саша Холодный.

«Красный Октябрь» «Вокруг света на «буханке»»

30 октября в 17 часов в галерее Red October на Болотном острове по адресу: Берсеневский пер.2 с.1 финиширует автопробег «Вокруг света на «буханке». Каждый желающий сможет прийти, чтобы поприветствовать героев, задать им вопросы или сфотографироваться с легендарной «буханкой» — автомобилем УАЗ-452. Ведь все привыкли видеть его в роли скорой помощи или маршрутки, но не транспорта, на котором можно объехать вокруг света.

Путешественники Саша Холодный (Александр Морозов), Николай Баландинский и Рустэм Казанбаев дважды пересекли экватор с конфетами «Красного Октября». А большую часть маршрута «буханка» проделала с флагом фабрики.

Кругосветные путешественники в галерее Red October ответят на вопросы, расскажут о своих приключениях, продемонстрируют фотографии и видеоролики экспедиции и расскажут о своих планах — кругосветном путешествии с детьми на электромобиле российского производства.

Встретить участников автопробега приедут студенты, молодежь, актёры, телеведущие, композиторы и певцы, общественные деятели, бизнесмены, ведь «кругосветка на буханке» стала народным проектом!

«Нас один раз арестовывали за фотографирование военного объекта, одного пассажира чуть не укусил двухметровый варан, а я переболел малярией. Но мы и наш автомобиль выдержали это испытание и вот уже «буханка» проехала 89 тыс. км по территории 61 страны. Позади оба американских континента, Австралия, Азия. Удивительно, но за всё это время УАЗ не преподнёс практически ни одного неприятного сюрприза! Всего лишь сломался один ролик натяжителя ремня. Мы, если честно, ожидали совсем другого исхода развития событий», — рассказал Саша Холодный, которому удалось превратить кругосветку в настоящее тревел-шоу с прямой трансляцией в своем блоге.

В программе встречи — фотосессия с путешественниками и легендарной «буханкой», пресс-конференция, выступление композитора, автора песен, вокалиста, аранжировщика и продюсера Саши Виста, осмотр «уголка шмурдяка» — всех вещей, сопровождавших путешественников 2 года, розыгрыш призов в лотереи от партнеров мероприятия (60 призов), гриль-шоу и фуршет.

«Вокруг света на «буханке» — первое в мире путешествие на советском автомобиле УАЗ-452, который невозможно в случае неисправности отремонтировать ни в одной стране мира, кроме России. На нем путешественники во главе с Александром Морозовым дважды пересекли экватор, побывав на всех континентах, кроме Антарктиды. Путешествие проходило в несколько этапов, каждый был посвящен какому-либо историческому событию или персоне. Например, этап по Скандинавии — Туру Хейердалу и 70-летию его плавания на «Кон-Тики», оказавшее влияние на культурную жизнь Европы, на искусство и дизайн. Финальный этап кругосветного путешествия «Вокруг света на «буханке» стартовал в сентябре во Владивостоке и прошел по всей России.