Киев, 27 октября, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Украинские военные указали на нелегальный статус вооруженных людей, которых президент Украины Владимир Зеленский просил отвести вооружение от линии соприкосновения. Соответствующее сообщение 26 октября опубликовала пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Золотом

В ведомстве изучили видео разговора прибывшего в населенный пункт Золотое президента Украины с некими вооруженными людьми, которые представились «добровольцами».

»Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителя ООС, в законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» четко обозначены лица, имеющие право находиться в районе проведения операции с оружием. Между тем общавшиеся с президентом люди ни к одной из таких категорий не относятся.

В ближайшее время военные обещали дать правовую оценку нелегальному нахождению вооруженных людей у линии соприкосновения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский встретился с расположившимися в населенном пункте Золотое вооруженными людьми и потребовал от них отвести оружие от линии соприкосновения.