Москва, 27 октября, 2019, 00:28 — ИА Регнум. В детский хоспис «Дом с маяком» поступила первая партия «Фризиума» для 540 детей. Об этом сообщила директор хосписа Лидия Мониава на своей странице в Facebook.

(сс) SeaReeds Ребенок

«В Россию приехала первая партия «Фризиума» для 540 детей! В Москве «Фризиум» начнут выдавать детям в середине недели, в регионах — в конце недели (время на доставку)», — сообщила Мониава.

Напомним, в Москве 16 августа была задержана женщина при получении на почте незарегистрированного в РФ противосудорожного препарата «Фризиум», необходимого её тяжелобольному сыну.

Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело по факту приобретения незарегистрированного психотропного препарата. Минздрав заявил о том, что «Фризиум» пройдет регистрацию в кротчайшие сроки.