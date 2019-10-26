Санкт-Петербург, 27 октября, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Дорожная авария с тяжелыми последствиями произошла поздно вечером в субботу, 26 октября, в Приморском районе Петербурга. Ее участниками стали автомобиль одной из служб каршеринга и маршрутка. К настоящему моменту известно как минимум о двоих погибших и одном тяжело пострадавшем человеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 23:00 мск на пересечении Коломяжского проспекта с Парашютной улицей столкнулись автобус «ПАЗ» и автомобиль Hyundai Solaris. После удара легковой автомобиль наехал на стоящий автомобиль Audi Q3.

По имеющейся к настоящему моменту информации, два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы.

«Информация о пострадавших уточняется», — добавили в ГИБДД.

«Серьёзное ДТП на перекрестке Коломяжского и Парашютной, маршрутка на встречке», — пишут очевидцы в соцсети.