Вологда, 26 октября, 2019, 23:33 — ИА Регнум. В аэропорту Волгограда из-за смерти мужчины экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.

Volganet.ru Аэропорт Волгограда

ЧП произошло в субботу, 26 октября.

«Рейс произвел экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет.. — отметили в экстренных службах региона. — До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер».

Позже воздушное судно вылетело в пункт назначения и успешно приземлилось во Владикавказе.