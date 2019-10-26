Пермь, 26 октября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. По факту безвестного исчезновения пилота легкомоторного самолета «Сеssna 172» в Пермском крае проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

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«Следственными органами … проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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Как передавало ИА REGNUM, частный легкомоторный самолёт, на борту которого находился один пилот, пропал в Пермском крае 26 октября. Данных о посадке самолёта, который вылетел с аэродрома в деревне Нижнее Городище, пока нет.

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