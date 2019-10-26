Пермь, 26 октября, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил производственную площадку ПАО «Протон-ПМ» в Перми, где состоялась торжественная церемония открытия нового корпуса заготовительного производства технополиса «Новый Звёздный», предназначенного для обеспечения создания двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Permkrai.ru Дмитрий Рогозин (второй справа) в Перми

В мероприятии, которое прошло в пятницу, 25 октября, также приняли участие глава Пермского края Максим Решетников, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский и генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Рогозин отметил, что пермская площадка «Протон-ПМ» становится «центром первого уровня в ракетном двигателестроении по объему строительства и по сложности решаемых задач».

«Здесь есть сильный научно-образовательный потенциал, есть авиационное двигателестроение — здесь есть кадровый ресурс, поэтому решили развернуть это производство именно здесь», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Напомним, проект «Технополис «Новый Звёздный» был инициирован в 2012 году и поддержан президентом России Владимиром Путиным. Технополис вошёл в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утверждённых правительством РФ. Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для пермского региона инвестпроектом.