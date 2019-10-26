Белград, 26 октября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил о принятии на вооружение страны зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», об этом 26 октября сообщается на сайте оборонного ведомства государства.

vitalykuzmin.net ЗРПК «Панцирь-С1»

«Благодаря выполнению соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также благодаря огромным усилиям министра Шойгу и каждого военнослужащего нашей армии, который был на обучении на системе «Панцирь-С», можем сказать, что мы чувствуем себя увереннее и безопаснее», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее вооруженные силы Сербии и России провели совместные военные учения, в ходе которых указанные комплексы поразили воздушные и наземные силы противника.