Киев, 26 октября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности Украины назначен Алексей Данилов, который также занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ №771, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, обнародован 26 октября на сайте главы государства.

Gov.ua Алексей Данилов

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича … руководителем Национального координационного центра кибербезопасности», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины (СБУ) в Полтавской области.

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