Калуга, 26 октября, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, в 18:00 мск на 37 км автодороги обход города Калуги от трасса М-3 «Украина» произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью двух человек. Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM врио начальника отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Елена Лесик.

40.mchs.gov.ru На месте ДТП

По её словам, 38-летний мужчина, предварительно, управляя автомобилем Volkswagen, двигался в сторону Тулы. На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет. В результате происшествия пешеходы погибли. Женщина скончалась на месте, а ребёнок в автомобиле реанимации Скорой помощи.

«На месте ДТП находятся сотрудники полиции, медики и работники МЧС. Обстоятельства случившегося уточняются», — сказала Елена Лесик.