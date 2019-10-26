Стамбул, Турция, 26 октября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Власти Турции могут открыть границы для беженцев, если мировое сообщество не поддержит проекты Анкары по возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Если проекты Турции по возвращению от 1 до 2 млн из 3,65 млн сирийских беженцев не получат поддержки, то у Анкары не будет иного выбора, кроме как открыть границы», — сказал глава государства.

Эрдоган выразил надежду, что к чувствительности Турции в вопросе безопасности своих границ мировое сообщество отнесется с уважением.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября президент Терции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что Европейский союз должен прийти в себя и перестать осуждать военную операцию, которую проводит Турция в Сирии.

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