Тбилиси, 26 октября, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря Службы по внешним связям Европейского Союза Жан-Кристоф Бельярд и представители миссии наблюдателей ЕС в Грузии 26 октября побывали на грузинско-югоосетинской границе. Об этом написал глава миссии наблюдателей Эрик Хёг в Twitter.

@erik_hoeg Представители миссии наблюдателей ЕС

По словам Хёга, посещение района проведено с целью поддержания стабильности на линии «административной границы» (речь идет о государственной границе между Грузией и Южной Осетией, однако Тбилиси не признает независимость Цхинвала. — прим. ред.).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 октября представители миссии наблюдателей проникли на территорию Южной Осетии, где были временно задержаны представителями пограничной службы республики. Грузия осудила действия Цхинвала. Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллиарзаявил, что миссия наблюдателей ЕС намерена отправить своего спецпредставителя в Москву для обсуждения последнего инцидента в зоне «оккупации».