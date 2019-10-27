Тегеран, 27 октября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. 26 октября иранское информационное агентство IRNA сообщило, что фильм «Тени без солнца» режиссера Мехрдада Оскуэй откроет 32-й Фестиваль документального кино в Амстердаме.

Иван Шилов ИА REGNUM Кино хлопушка

Фильм «Тени без солнца», снятый в маленьком центре для несовершеннолетних, повествует историю пяти молодых иранских женщин, убивших своего мужа, зятя или отца. «Благодаря захватывающим дух монологам показаны ужасы повседневной жизни героинь, доказывающие, что история убийства никогда не бывает простой», — написали в своем отзыве организаторы фестиваля.

Помимо работы Мехрада Оскуэй, среди иранского кино на фестивале будет представлен фильм «Ашо» режиссера Джафара Наджафи и «Отсутствие» Фатиме Золафагари. Напомним, что Фестиваль документального кино ежегодно проходит в Амстердаме с 1982 года.