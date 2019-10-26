Москва, 26 октября, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре подробности российско-турецких переговоров в Сочи 22 октября, об этом 26 октября сообщается на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — отмечается в заявлении.

Макрон положительно оценил соглашение, достигнутое между Москвой и Анкарой, пожелав успеха на первом заседании Конституционного комитета, который пройдет в Женеве и будет посвящен урегулированию сирийского конфликта.

Напомним, 22 октября президенты Турции и России провели в Сочи переговоры, посвященные турецкой агрессии в Сирии. Москва и Анкара выработали соглашение, которое позволило решить некоторые вопросы, вызывающие противоречия сторон конфликта.