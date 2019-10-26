Москва, 26 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом в субботу, 26 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Александр Маркин Домодедово

Так, по состоянию на 17:18 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 17 авиарейсов, ещё девять отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны восемь авиарейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны семь авиарейсов, еще два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы пока не сообщаются.

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