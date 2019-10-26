Нагайбакский район, Челябинская область, 26 октября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Нагайбакского муниципального района Виталий Гайсин отправлен на два месяца под домашний арест. Такое постановление вынес районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Nagaybak74.ru Виталий Гайсин

На домашнем аресте настаивали органы предварительного следствия. Прокурор подержал это ходатайство А 26 октября с этим согласился и суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Гайсин был задержан 25 октября. Его обвинили в мошенничестве при получении социальной выплаты.

Размер выплаты превысил 1 млн рублей. По части 4 статьи 159.2 УК России ему грозит до десяти лет колонии.