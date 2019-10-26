Дамаск, 26 октября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В сирийскую провинцию Хасека из Ирака прибыла колонна военных США. Об этом в субботу, 26 октября, сообщило агентство SANA со ссылкой на свои источники.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

По данным агентства, в составе колонны, которую прикрывают боевые вертолеты, находится военная техника и несколько десятков солдат.

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября глава Пентагона Марк Эспер сообщил журналистам в Брюсселе, что военное ведомство планирует в ближайшее время усилить оставшиеся позиции армии США в Сирии.

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