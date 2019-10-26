Москва, 26 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Ровно сутки остались до окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Наставник конкурса «Лидеры России», министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пресс-брифинге призвал активных граждан страны поторопиться с заполнением анкет. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59.

АНО «Россия — страна возможностей» Максим Орешкин (слева)

«Остался один день, и в этом цикле — это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», — отметил Максим Орешкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Максим Орешкин рассказал, что по итогам конкурса назначения в Министерстве получили победители — Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова возглавила департамент кадровой политики и развития персонала.

«Есть пример, как конкурс «Лидеры России» меняет наше министерство. Мы с участниками работаем по отдельным проектам, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому конкурс — лучший способ использовать опыт и навыки, которые у людей уже наработаны для реализации еще более масштабных и крупных проектов», — сообщил Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Помимо основного конкурса «Лидеры России» в этому году появились дополнительные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Наше министерство имеет самый широкий профиль. Специалисты министерства экономики должны разбираться в каждой конкретной области. Поэтому здесь у нас широкий спектр направлений, по которым мы работаем и людей которых мы ищем. Почти каждый из соответствующих областей может найти применение у нас», — рассказал Максим Орешкин.

Министр экономического развития РФ уже имеет опыт наставничества в конкурсе. Один из его подопечных финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Константин Бортничек много лет занимается организацией и реализацией операционного управления в различных российских и международных проектах.

В частности, он был заместителем руководителя Олимпийского стадиона в Баку на первых Европейских играх, руководителем управления по организации сервисов для зрителей в Оргкомитете Чемпионата мира по футболу, операционным директором территории Выставки EXPO 2017 в городе Нур-Султане (Астане), операционным директором территории Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи в 2017 году.

На встрече Константин представил своему наставнику решение по созданию цифрового алгоритма, благодаря которому в режиме реального времени на операционном уровне можно будет увидеть статус выполняемых работ всеми вовлечёнными в исполнение нацпроектов ведомствами. Именно такое задание подопечный не так давно получил от наставника конкурса «Лидеры России», Министра экономического развития РФ.

«То, что вы сделали с точки зрения простраивания механизма оценки влияния конкретных действий на региональном или муниципальном уровне на цели верхнего уровня — очень важно для новой системы госпрограмм. Я думаю, к вашим наработкам мы обратимся для того, чтобы этот подход учесть при той реформе, которая будет происходить», — дал свою оценку работе подопечного министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По словам министра, наставничество для него — это общение с новыми людьми, которые приносят интересные идеи и влияют на принятие решений.

«Это полезная практика как для меня, так и для министерства в целом», — отметил Максим Орешкин.

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Константин Бортничек рассказал о своих впечатлениях от общения с наставником: «Работа с наставником — это в первую очередь постановка интересных задач, которые нужно решать, над которыми нужно ломать голову. Это действительно помогает лучше анализировать ситуацию в стране, понять те процессы, которые происходят. За полгода мы перелопатили огромный объем информации, в обычной жизни я бы никогда такого не сделал, а здесь понимаю, что это не просто разминка для мозга. Все это может быть применимо и может принести пользу».

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