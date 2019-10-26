Максим Орешкин встретился с финалистом конкурса «Лидеры России»
Москва, 26 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Ровно сутки остались до окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Наставник конкурса «Лидеры России», министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пресс-брифинге призвал активных граждан страны поторопиться с заполнением анкет. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Максим Орешкин рассказал, что по итогам конкурса назначения в Министерстве получили победители — Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова возглавила департамент кадровой политики и развития персонала.
Помимо основного конкурса «Лидеры России» в этому году появились дополнительные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Министр экономического развития РФ уже имеет опыт наставничества в конкурсе. Один из его подопечных финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Константин Бортничек много лет занимается организацией и реализацией операционного управления в различных российских и международных проектах.
В частности, он был заместителем руководителя Олимпийского стадиона в Баку на первых Европейских играх, руководителем управления по организации сервисов для зрителей в Оргкомитете Чемпионата мира по футболу, операционным директором территории Выставки EXPO 2017 в городе Нур-Султане (Астане), операционным директором территории Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи в 2017 году.
На встрече Константин представил своему наставнику решение по созданию цифрового алгоритма, благодаря которому в режиме реального времени на операционном уровне можно будет увидеть статус выполняемых работ всеми вовлечёнными в исполнение нацпроектов ведомствами. Именно такое задание подопечный не так давно получил от наставника конкурса «Лидеры России», Министра экономического развития РФ.
По словам министра, наставничество для него — это общение с новыми людьми, которые приносят интересные идеи и влияют на принятие решений.
«Это полезная практика как для меня, так и для министерства в целом», — отметил Максим Орешкин.
Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Константин Бортничек рассказал о своих впечатлениях от общения с наставником: «Работа с наставником — это в первую очередь постановка интересных задач, которые нужно решать, над которыми нужно ломать голову. Это действительно помогает лучше анализировать ситуацию в стране, понять те процессы, которые происходят. За полгода мы перелопатили огромный объем информации, в обычной жизни я бы никогда такого не сделал, а здесь понимаю, что это не просто разминка для мозга. Все это может быть применимо и может принести пользу».
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