Пекин, 26 октября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. В одном из самых быстроразвивающихся мегаполисов Китая, в 15-миллионом Гуанчжоу, до конца текущего года может открыться служба аэротакси, парк которой будет достигать свыше 200 транспортных единиц. Об этом сообщает CleanTechnica.

jo.sau Гуанджоу

Китайская компания eHang в первую очередь видит своими клиентами туристов, медицинские организации и транспортные компании. Ранее фирма получила лицензию на беспилотные полеты.

Власти Гуанчжоу оказывают содействие инновационной компании, в частности, планируется совместное строительство посадочных площадок для аэротакси. Гуанчжоу является политическим, экономическим и культурным центром всего южного Китая и воздушной способ перемещения может разгрузить традиционные дороги мегаполиса.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что немецкая автокомпания Porsche и американская авиакорпорация Boeing подписали соглашение, в рамках которого планируют создать авиатранспорт премиум-класса для города.