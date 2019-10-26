Стамбул, Турция, 26 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции очистят от членов незаконных вооруженных формирований северо-восток Сирии, если курдские формирования по истечении 150 часов не покинут данные районы. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

По его словам, военные Турции для предотвращения атак со стороны боевиков работают над созданием зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Эрдоган также добавил, что представители Анкары никогда не сядут за стол переговоров с «террористами и не примут подобное посредничество».

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум, на основе которого были прекращены боевые действия на севере Сирии, был выработан в результате переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября.

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