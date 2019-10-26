Ужгород, Украина, 26 октября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Украинский врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что студенты Ужгородского университета, приехавшие из Индии, могли заразиться дифтерией уже на Украине. Об этом он заявил 25 октября в эфире украинского телеканала Hromadske.

Cdc.gov Дифтерийная палочка

Петров сообщил, что штамм дифтерии, которым заразились студенты, отправлен на обследование в лабораторию Лондона. Врач отметил, что только результаты анализа покажут, «завезен» ли данный штамм или же он является местным.

Инфекционист также выразил опасение, что заразиться студенты могли на Украине, где «процент непривитых более 50% среди взрослого населения».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о вспышке дифтерии в Закарпатской области.

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