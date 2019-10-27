Могадишо, 27 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Полиция Сомали передала двух подозреваемых террористов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полиции Кении в рамках ведения совместных усилий по предотвращению трансграничных нападений. Об этом сообщает танзанийское новостное издание ZanzibarLeo.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

По словам главы полиции северо-восточной провинции Кении Пола Сой, предполагается, что двое подозреваемых пытались покинуть территорию Сомали после совершения преступлений в регионе, в частности вблизи границ кенийского города Либой.

Полиция Сомали также добавила, что пойманные боевики причастны к нападениям, совершенным 12 октября в городе Либой, в результате которых погибли 11 человек.