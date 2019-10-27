Бужумбура, 27 октября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» потребовала от правительства Бурунди освободить четверых журналистов газеты «Иваку», арестованных сотрудниками органов безопасности вблизи границы с ДРК в начале этой недели.

Doublearc Бурунди

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, журналисты были арестованы вместе с их водителем в провинции Бубанза.

«Репортеры без границ» сообщили, что их беспокоит арест четверых журналистов, лишь выполнявших свою работу на месте событий.

Журналисты газеты «Иванку» были арестованы днем 22 октября при поиске материалов о произошедшем в провинции Бубунза, находящейся на западе Бурунди.

Арестованными журналистами оказались Кристина Камикадзи, Агнес Ндирубуса, Теренс Мпозензи, Эгиде Хариримана и их водитель Адольф Масабаракиза.

Согласно заявлению, опубликованному газетой «Иваку» в Твиттере, главы провинции Бубанза были проинформированы журналистами о том, что они будут вести работу в данном районе.