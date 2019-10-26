Вашингтон, 26 октября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Facebook начала тестирование новостного раздела Facebook News на территории США. Об этом сообщает CNBC.

C_osett Facebook

В разделе Facebook News будут отображаться наиболее актуальные общенациональные новости, отбираемые командой журналистов, свежие местные новости, а также подборки по тематическим разделам (бизнес, развлечения, здоровье, спорт, наука и техника). Лента новостей будет персонализироваться в соответствии с интересами пользователей на основе предыдущих просмотров и публикаций на странице в социальной сети.

В тестировании новостного раздела Facebook примут участие жители нескольких крупных городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Среди партнёров Facebook, которые будут участвовать в формировании новостной ленты, издания The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today, Buzzfeed и NBCUniversal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно о планах телекомпании CNN по запуску собственного агрегатора новостей и соответственного приложения для мобильных устройств.