Москва, 26 октября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. 6−7 ноября в Москве в Библиотеке им. Н.А. Некрасова в Москве состоится библиотечная конференция «Всё сложно», посвященная современным проблемам библиотечного дела. Участие в конференции доступно всем желающим, при условии прохождения предварительного отбора. Об этом сообщает официальный сайт Библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

Программа конференции будет разбита на тематические направления, каждое из которых посвящено отдельной проблеме в современной библиотечной жизни: «Читательский спрос и комплектование», «Работа с разными аудиториями», «Стандарты коммуникации с посетителями», «Поиск средств для реализации проектов, Оптимизация и автоматизация работы».

В конференции примут участие эксперты из различных культурных индустрий, в том числе, такие известные персоны как Линор Горалик, Ярослав Алёшин, Алексей Докучаев и др. В роли генерального партнера конференции выступает компания IDlogic.