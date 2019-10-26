Москва, 26 октября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. 6 ноября 2019 года в Москве в рамках дискуссионного клуба «НЛО» в Шанинке (МВШСЭН) состоится публичная дискуссия на тему «Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память». Об этом сообщает официальный сайт издательства Новое литературное обозрение.

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Данная встреча будет посвящена краеугольным вопросам рабства как социального института и его связи с современностью. В разговоре примут участие основатель издательства Ирина Прохорова, журналист Александр Гольц, культуролог Мария Майофис, философ Вадим Михайлин.

Дискуссионный клуб журнала «НЛО» в Шанинке — это площадка для обсуждения основных проблем, возникающих сегодня перед гуманитарными и социальными науками. Дискуссии задуманы как очное продолжение и развитие размышлений, начатых на страницах «Нового литературного обозрения». Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.