Богота, 27 октября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. По требованию Конституционного суда министерство здравоохранения Колумбии представило законопроект, легализующий искусственное прерывание беременности. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

В министерстве подчеркнули, что целью законопроекта является повышение качества, безопасности и улучшение санитарно-гигиенического обеспечения медицинских услуг по прерыванию беременности.

Колумбийская церковь инициативу осудила.