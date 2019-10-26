Мадрид, 26 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси считает, что его игровая карьера складывается удачно, несмотря на то, что он так и не стал чемпионом мира. Об этом он рассказал 26 октября в интервью TyC Sports.

Agência Brasil Лионель Месси

«Я бы хотел стать чемпионом мира, но я бы вряд ли что-то поменял в своей карьере, чтобы победить в этом турнире», — заявил 33-летний футболист.

Также он отметил, что у него есть то, что есть и это далось ему от Бога, в то время как сам он и мечтать не мог о такой удачной карьере, которая сложилась куда лучше, чем он сам мог себе представить.

Отметим, на чемпионате мира по футболу в 2014 году Лионель Месси мог бы стать чемпионом мира, однако тогда сборная Аргентины уступила в финале команде Германии.