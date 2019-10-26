Ташкент, 26 октября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В городе Нукусе дан старт пятилетней кампании «Миллион фруктовых деревьев», которая охватит Каракалпакию, Бухарскую и Кашкадарьинскую области, сообщает Газета.уз.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«Акция направлена на привлечение внимания общества к сохранению, восстановлению и увеличению фруктовых и орехоплодных садов, повышении уровня продовольственной обеспеченности и улучшение качества окружающей среды», говорится в публикации.

Инициированная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Госкомэкологии, Госкомлесом и Минсельхозом Узбекистана,

Основная идея кампании в том, чтобы быстро и малозатратно воссоздать природный ландшафт и плодородие почвы, улучшить микроклимат и благосостояние людей, которые получат выгоду от выращивания фруктов и орехов.

Около двух месяцев назад член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов выступил с инициативой по засадке горных склонов засухоустойчивыми деревьями, такими как грецкий орех, фисташка и другими. По мнению экоактивиста, это поможет создать более благоприятный экологический фон, повысить экспортный потенциал страны, а также укрепить почвы.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, инициатива по посадке миллиона фруктовых деревьев начата на фоне продолжающейся вырубки многолетних деревьев ценных пород в столице Узбекистана и других городах республики. Деревья вырубаются в качестве сырья для местной мебельной промышленности.