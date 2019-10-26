Вашингтон, 26 октября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Американская компания Google планирует создать несколько студий для разработки видеоигр для облачного сервиса Stadia. Об этом рассказала глава первой игровой студии Google Джейд Реймонд в интервью GamesIndustry.biz.

Robert Scoble Google

Джейж Реймонд занималась продюсированием видеоигр в компаниях Ubisoft и Electronic Arts. В марте 2019 года она перешла на работу в компанию Google, возглавив игровую студию Google Stadia Games and Entertainment. В интервью перед предстоящим запуском облачного игрового сервиса Google Staida Реймонд рассказала о планах Google в сфере видеоигр.

Она сообщила, что Google планирует открыть ещё несколько студий по разработке видеоигр. Реймонд отметила, что облачный сервис Google позволит реализовать некоторые функции, которые не могут поддерживаться в обычных видеоиграх.

Например, серверы Google смогут обеспечить максимально реалистичное моделирование физики, позволить использовать голосового помощника Google Assistant для общения с NPC (персонажами видеоигры, управляемыми компьютером), а также сделать поведение NPC более сложным с помощью технологий искусственного интеллекта.

Джейж Реймонд добавила, что Google уже работает над несколькими уникальными проектами, которые будут представлены в течение четырёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск облачного игрового потокового сервиса Google Stadia на территории США, Канады и ряда стран Евросоюза запланирован на 19 ноября 2019 года.