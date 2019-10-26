Грозный, 26 октября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Массовая драка с участием игроков команд произошла в матче четырнадцатого тура молодёжного первенства России по футболу между тульским «Арсеналом» и грозненским «Ахматом.

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Игра проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Потасовка началась на 39-й минуте игры при счете 2:1 в пользу гостей, когда игрок «Арсенала» жёстко нарушил правила в отношении футболиста «Ахмата». В ходе драки на игровое поле также выбежали запасные игроки команд.

В итоге главный арбитр сделал три удаления по окончании инцидента. В составе тульского «Арсенала» красную карточку получил защитник Никита Мельников, а у грозненского «Ахмата» — нападающий Таймаз Хизриев и защитник Мурсалин Денилханов.

Матч между командами закончился уверенной победой «Арсенала» со счётом 3:1.

Отметим, ранее, 20 октября, в матче тринадцатого тура РПЛ между самарской командой «Крылья Советов» и командой «Оренбург» также произошла массовая драка у участием игроков команд.