Москва, 26 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что незаконные вооруженные формирования активно добывали сирийскую нефть на востоке Сирийской Арабской Республики и перевозили её контрабандой в другие государства под охраной американских военных и ЧВК. Это происходило до и после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Заевфратье. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба российского военного ведомства сегодня, 26 октября, в ответ на заявление главы Пентагона Марка Эспера, который утверждает, что американские военнослужащие остаются на востоке Сирии «для предотвращения доступа ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к нефтяным полям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

Российское военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых показаны колонны бензовозов с топливом, которые должны покинуть Сирию. При этом российские военные подчеркнули, что в случае любого нападения на эти бензовозы для их защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.

При этом добыча нефти на востоке Сирии осуществляется при помощи оборудования, которое якобы поставляется в Сирию западными корпорациями в обход санкций США.

В Минобороны РФ установили, что вывозом нефти занимается подконтрольная США компания «Сэдкаб», которая была создана при «Автономной администрации Восточной Сирии». Незаконные доходы от продажи сирийской нефти поступают на счета американских спецслужб и ЧВК через брокерские компании.

Стоимость одного барреля контрабандной нефти составляет $38.