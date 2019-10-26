Прага, 26 октября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. 26 отелей сети «DanibusHotelsGroup» объединятся под брендом Ensana в новую гостиничную сеть, специализирующуюся на оздоровительном и SPA-отдыху, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

SPA-отели Ensana рады принять гостей на знаменитых курортах Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Компания надеется привлечь больше российских туристов — по данным за 2019 год отели, входящие в новую сеть, посетили порядка 40 тысяч россиян. Представительница компании Ирина Петрова на встрече с туроператорами отметила, что «Ensana разработала уникальный инновационный комплексный подход к оздоровлению, который соединяет в себе лечебные природные ресурсы с медицинской компетенцией и современными диагностическими методами».

Последние несколько лет рынок лечебно-оздоровительного туризма демонстрирует стабильный рост и сегодня оценивается в 580 млрд. евро. Эксперты полагают, что к 2022 году он может вырасти до 834 млрд.