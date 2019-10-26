Турин, Италия, 26 октября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Футбольный туринксий клуб «Ювентус» занимается разработкой стратегии перехода в свой состав форварда команды «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом 26 октября сообщает Football Italia.

Soccer.ru Килиан Мбаппе

По информации источника, клуб из Турина готов вложить в эту сделку до €380 млн, пори этом в данную сумму входят как расходы на трансфер 20-летнего футболиста, так и его зарплата на пять лет вперёд.

Отметим, Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя из клуба «Монако» за €135 млн плюс ещё €45 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб в пяти матчах французской Лиги 1 и отметился в них 2 голами и 3 результативными передачами.