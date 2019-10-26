Барселона, Испания, 26 октября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» усилил свой интерес к аргентинскому форварду миланской команды «Интер» Лаутаро Мартинесу, утверждает 26 октября AS.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

По данным источника, команда из Каталонии установила контакты с окружением 22-летнего футболиста, а до этого её представители наблюдали за игроком в матчах его нынешнего клуба и сборной Аргентины.

При этом отмечается, что в «Барселоне» рассматривают кандидатуру Мартинеса в качестве замены уругвайскому форварду каталонского клуба Луису Суаресу.

Отметим, Лаутаро Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинской команды «Расинг» в 2018 году за €14 млн. В новом сезоне сыграл за свой клуб в восьми матчах и отметился в них 4 голами и одной результативной передачей.