Москва, 26 октября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В Иконотеке им. А.Н.Овчинникова, филиале Центра Грабаря, открылась выставка акварелей Максимилиана Волошина, известного поэта и литературного критика. Реставраторы обнаружили крымские минералы в составе красок, которыми пользовался художник. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Максимильян Волошин

В экспозицию вошли 22 работы Волошина. Акварелями художника, поэта и философа, одного из самых известных представителей русского Серебряного века реставраторы Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря (ВХНРЦ) занимались более двух лет. Некоторые из этих 22 листов хранились в запасниках музея-заповедника «Киммерия М.А.Волошина» и никогда не показывались на публике; в основном это листы 1920-х годов с видами Крыма.

Реставратор графики высшей категории и заместитель директора ВХНРЦ по научной и выставочной работе ОльгаТемерина: «Мы не первый раз встречаемся с акварелями Волошина. И мы, и наши коллеги в других музеях знаем, что пигменты, которыми он пользовался в своих работах, ведут себя причудливо. Даже при самой деликатной обработке они могут поменять цвет, они нестойки к любому воздействию. Именно поэтому, прежде чем приступить к работе, мы провели ряд исследований».

Выставка продлится до 20 декабря 2019 года.