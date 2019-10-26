Барнаул, 26 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Главное управление МЧС по Алтайскому краю открыло горячую линию для граждан в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем на автодороге А-322 на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края, где столкнулись микроавтобус и минивен. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Телефон «горячей линии» для граждан — 8 (3852) 202−659.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкнулись частный микроавтобус Fiat Dukato и минивэн Nissan.

На данный момент известно, что шесть человек погибли на месте, ещё двое скончались в больнице.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель Nissan.