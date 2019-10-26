Топчиха, Алтайский край, 26 октября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края сегодня, 26 октября, обнародовало подробности операции по спасению пострадавших в серьёзном ДТП, произошедшем в 7:50 местного времени на 74 километре автодороги Барнаул — Рубцовск (А-322) в Топчихинском районе Алтайского края, где столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивэн «Ниссан Пресаж».

ГУ МЧС по Алтайскому краю ДТП на 74 километре федеральной автомобильной дороге А-322

«По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 16 человек, из которых восемь погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ», — сообщается на сайте региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром, 26 октября, поступила информация о ДТП на 74-м километре федеральной автомобильной дороги А-322, на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края. В результате лобового столкновения двух автомобилей, в которых находились 16 пассажиров, восемь погибли.

Читайте также: Смертельное ДТП в Алтайском крае: все новости — трансляция