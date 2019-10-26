В Алтайском крае утром 26 октября столкнулись микроавтобус и минивэн. Известно о восьми погибших, также есть пострадавшие. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Алтайскому краю ДТП на 74 километре федеральной автомобильной дороге А-322, на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края

09:01 26.10.2019 Авария произошла на 74-м километре федеральной трассы А-322. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

09:04 26.10.2019 Об этом: Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

09:04 26.10.2019 По последним данным, погибли восемь человек.

09:05 26.10.2019 Среди них несовершеннолетний.

09:05 26.10.2019 Несколько человек получили травмы.

09:06 26.10.2019 Минивэном Nissan управлял гражданин 1992 года рождения.

09:07 26.10.2019 Однако права на это у него не было, потому что он не был внесён в страховой полис ОСАГО.

09:07 26.10.2019 В 2017 и 2018 годах этот гражданин был пойман на нарушении Правил дорожного движения. И привлечён к административной ответственности.

09:10 26.10.2019 СКР начал проверку по факту трагедии.

09:13 26.10.2019 Пострадали около десяти человек, пишут местные СМИ.

09:15 26.10.2019 ГИБДД сообщает о восьми погибших и пяти пострадавших.

09:17 26.10.2019 Авария произошла в Топчихинском районе края.

09:22 26.10.2019 Спасатели работают на месте аварии. 22.mchs.gov.ru

09:23 26.10.2019 МЧС уточняет: трагедия произошла на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края.

09:24 26.10.2019 Столкнулись частный микроавтобус «Фиат Дукато» и минивен «Нисан».

09:24 26.10.2019 В обеих машинах находились 16 человек.

09:25 26.10.2019 Пострадавшие были госпитализированы в Топчихинскую районную больницу.

09:25 26.10.2019 На трассе временно организовали реверсивное движение.

09:26 26.10.2019 В ликвидации последствий ДТП были задействованы 30 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 17 человек, 5 ед. техники.

09:27 26.10.2019 В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыта горячая линия по номеру (3852) 202−659.

09:37 26.10.2019 Шестеро из восьми погибших скончались на месте аварии, пишут СМИ.

09:39 26.10.2019 Место аварии. 22.mchs.gov.ru

09:39 26.10.2019 По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 16 человек, из которых восемь погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ, — сообщает алтайское правитеьство. Подробности в материале: Смертельное ДТП в Алтайском крае: подробности

09:39 26.10.2019 Губернатор Виктор Томенко проинформирован о смертельном ДТП.

09:40 26.10.2019 По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 16 человек, из которых восемь погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ, сообщает официальный сайт Алтайского края.

09:41 26.10.2019 По данным минздрава края, при эвакуации пострадавших на месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Топчихинской ЦРБ и две бригады Калманской ЦРБ. Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое.

09:41 26.10.2019 Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Также будет оказана помощь семьям погибших.

09:42 26.10.2019 Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте происшествия работают следователи и эксперты, опрашиваются свидетели происшествия.

09:46 26.10.2019 Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ: в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

09:47 26.10.2019 Ещё три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу. При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждения Барнаула будет задействован вертолет. Санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели, сообщает Официальный сайт Алтайского края.

09:49 26.10.2019 26 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона, Ассоциацией волонтерских центров и Алтайским ресурсным центром добровольчества. Губернатор Виктор Томенко попросил начать мероприятие минутой молчания в память о погибших в ДТП, пишет «Алтайская правда».

09:50 26.10.2019 «На этот час мы располагаем информацией восьми погибших, несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Все это нас заставляет помнить, насколько сложна жизнь», — сказал Томенко.

09:56 26.10.2019 Главное управление МЧС по Алтайскому краю открыло горячую линию для граждан в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем на автодороге А-322 на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края, где столкнулись микроавтобус и минивен. Телефона «горячей линии» для граждан — 8 (3852) 202−659. Подробности в материале: МЧС открыло «горячую линию» в связи со смертельным ДТП на Алтае

10:07 26.10.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томченко почтил минутой молчания память погибших в смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня, 26 октября, на федеральной трассе А-322 в Топчихинском районе края. Подробности в материале: Губернатор Алтайского края почтил память погибших в ДТП на трассе А-322

10:48 26.10.2019 Всем пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае на трассе А-322 оказана необходимая медицинская помощь. Подробности в материале: Всем пострадавшим в ДТП в Алтайском крае оказана необходимая помощь

11:21 26.10.2019 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае на трассе А-322, где столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Читайте также: По факту ДТП в Алтайском крае возбуждено уголовное дело

15:40 26.10.2019 Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи со смертельным ДТП в Алтайском крае. Читайте подробнее: После ДТП в Алтайском крае перевозчика проверит Ространснадзор

16:00 26.10.2019 День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после гибели восьми человек в ДТП. Читайте подробнее: В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП

16:14 26.10.2019 В микроавтобусе ехали артисты фольклорного ансамбля «Сударушка», сообщает СКР.

16:14 26.10.2019 Артисты направлялись в Барнаул.

16:16 26.10.2019 Артисты ансамбля «Сударушка» ехали в Барнаул из села Кабаково Алейского района.

16:17 26.10.2019 Автобус марки Fiat, который их перевозил, принадлежит администрации Алейского района.

16:17 26.10.2019 Транспорт был как служебный. Лицензия на пассажирские перевозки отсутствует.

16:18 26.10.2019 Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика. Решение будет принято после согласования с прокуратурой.