Смертельное ДТП в Алтайском крае: все новости — трансляция
Авария произошла на 74-м километре федеральной трассы А-322. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.
По последним данным, погибли восемь человек.
Среди них несовершеннолетний.
Несколько человек получили травмы.
Минивэном Nissan управлял гражданин 1992 года рождения.
Однако права на это у него не было, потому что он не был внесён в страховой полис ОСАГО.
В 2017 и 2018 годах этот гражданин был пойман на нарушении Правил дорожного движения. И привлечён к административной ответственности.
СКР начал проверку по факту трагедии.
Пострадали около десяти человек, пишут местные СМИ.
ГИБДД сообщает о восьми погибших и пяти пострадавших.
Авария произошла в Топчихинском районе края.
МЧС уточняет: трагедия произошла на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края.
Столкнулись частный микроавтобус «Фиат Дукато» и минивен «Нисан».
В обеих машинах находились 16 человек.
Пострадавшие были госпитализированы в Топчихинскую районную больницу.
На трассе временно организовали реверсивное движение.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 30 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 17 человек, 5 ед. техники.
В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыта горячая линия по номеру (3852) 202−659.
Шестеро из восьми погибших скончались на месте аварии, пишут СМИ.
По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 16 человек, из которых восемь погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ, — сообщает алтайское правитеьство.
Подробности в материале: Смертельное ДТП в Алтайском крае: подробности
Губернатор Виктор Томенко проинформирован о смертельном ДТП.
По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 16 человек, из которых восемь погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ, сообщает официальный сайт Алтайского края.
По данным минздрава края, при эвакуации пострадавших на месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Топчихинской ЦРБ и две бригады Калманской ЦРБ. Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Также будет оказана помощь семьям погибших.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте происшествия работают следователи и эксперты, опрашиваются свидетели происшествия.
Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ: в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Ещё три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу. При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждения Барнаула будет задействован вертолет. Санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели, сообщает Официальный сайт Алтайского края.
26 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона, Ассоциацией волонтерских центров и Алтайским ресурсным центром добровольчества. Губернатор Виктор Томенко попросил начать мероприятие минутой молчания в память о погибших в ДТП, пишет «Алтайская правда».
«На этот час мы располагаем информацией восьми погибших, несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Все это нас заставляет помнить, насколько сложна жизнь», — сказал Томенко.
Главное управление МЧС по Алтайскому краю открыло горячую линию для граждан в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем на автодороге А-322 на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края, где столкнулись микроавтобус и минивен.
Телефона «горячей линии» для граждан — 8 (3852) 202−659.
Подробности в материале: МЧС открыло «горячую линию» в связи со смертельным ДТП на Алтае
Губернатор Алтайского края Виктор Томченко почтил минутой молчания память погибших в смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня, 26 октября, на федеральной трассе А-322 в Топчихинском районе края.
Подробности в материале: Губернатор Алтайского края почтил память погибших в ДТП на трассе А-322
Всем пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае на трассе А-322 оказана необходимая медицинская помощь.
Подробности в материале: Всем пострадавшим в ДТП в Алтайском крае оказана необходимая помощь
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае на трассе А-322, где столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.
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Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи со смертельным ДТП в Алтайском крае.
Читайте подробнее: После ДТП в Алтайском крае перевозчика проверит Ространснадзор
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после гибели восьми человек в ДТП.
Читайте подробнее: В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
В микроавтобусе ехали артисты фольклорного ансамбля «Сударушка», сообщает СКР.
Артисты направлялись в Барнаул.
Артисты ансамбля «Сударушка» ехали в Барнаул из села Кабаково Алейского района.
Автобус марки Fiat, который их перевозил, принадлежит администрации Алейского района.
Транспорт был как служебный. Лицензия на пассажирские перевозки отсутствует.
Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика. Решение будет принято после согласования с прокуратурой.
28 октября в Алтайском крае объявлено днём траура. Органы соцзащиты и местного самоуправления возьмут на себя расходы по организации похорон.