Детройт, США, 26 октября, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» уверенно обыграл хоккеистов «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Матч Баффало и Детройта

Игра прошла на льду «Литлл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Джейк Маккейб (32-я) и Сэм Райнхарт (42-я в меньшинстве).

Российский форвард хозяев Евгений Свечников провел на льду 7 минут 17 секунд не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это седьмое подряд поражение для «Детройта» и четвёртая подряд победа «Баффало».